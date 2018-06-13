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شاهد مسلسل اختفاء الحلقة 29
تاريخ النشر: 13/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور الأحداث حول دكتورة جامعية في روسيا، وتعيش مع زوجها هناك، لكن فجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في - اقرأ المزيد...
نيللي كريم-
هشام سليم-
إسماعيل شرف-
أحمد صبري غباشي-
رانيا منصور-
محمد علاء
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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