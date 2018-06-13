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شاهد مسلسل عوالم خفية الحلقة 29
تاريخ النشر: 13/06/2018 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تدور الأحداث حول كاتب صحفي وروائي شهير، يرتبط بعائلته جدًا ويحب قضاء وقت كبير معهم، تقع في يد هذا الكاتب عدد من الوثائق الهامة والتي ترتبط بخيانة وفساد - اقرأ المزيد...
عادل إمام-
رانيا فريد شوقي-
فتحي عبدالوهاب-
أحمد وفيق-
بشرى-
هبة مجدي
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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