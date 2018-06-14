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شاهد مسلسل أهو ده اللي صار الحلقة 30
تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول المعاناة التي تقابلها المرأة الصعيدية، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة.- اقرأ المزيد...
روبي-
محمد فراج-
أحمد داود-
سوسن بدر
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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