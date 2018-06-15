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شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 31
تاريخ النشر: 15/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
يروي المسلسل قصة ثلاث أصدقاء اعتنقوا الفكر اليساري، وتفرقت بهم مسارات الحياة، فاعتنق أحدهم الفكر الصوفي، وحافظ الثاني على مبادئه اليسارية مما جلب عليه المتاعب، وهجر الثالث خارج - اقرأ المزيد...
عباس النوري-
غسان مسعود-
فايز قزق-
حسام تحسين بيك
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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