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شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 31

تاريخ النشر: 15/06/2018 - آخر تحديث: 02:02

ملخص القصة:

يروي المسلسل قصة ثلاث أصدقاء اعتنقوا الفكر اليساري، وتفرقت بهم مسارات الحياة، فاعتنق أحدهم الفكر الصوفي، وحافظ الثاني على مبادئه اليسارية مما جلب عليه المتاعب، وهجر الثالث خارج - اقرأ المزيد...

عباس النوري

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غسان مسعود

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فايز قزق

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حسام تحسين بيك

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
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شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 29
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شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 27
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شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 22
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شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 15
شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 14
شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 13
شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 12
شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 11
شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 10
شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 9
شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 8
شاهد مسلسل ترجمان الأشواق الحلقة 7
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