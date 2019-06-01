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شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 27

تاريخ النشر: 01/06/2019 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

رجل صعيدي يُدعى (عيسى) يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق لدى - اقرأ المزيد...

أحمد السقا

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محمد ممدوح

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إنجي المقدم

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مي عمر

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
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شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 25
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شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 22
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شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 18
شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 17
شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 16
شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 15
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شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 13
شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 12
شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 11
شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 10
شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 9
شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 7
شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 8
شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 6
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شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 3
شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 2
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