تبقى 00:00 ساعة للإفطار
شاهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 27
تاريخ النشر: 01/06/2019 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
رجل صعيدي يُدعى (عيسى) يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق لدى - اقرأ المزيد...
أحمد السقا-
محمد ممدوح-
إنجي المقدم-
مي عمر
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
#مسلسلات رمضان 2019 # جودة عالية # مسلسل ولد الغلابة # ولد الغلابة الحلقة 27 # مشاهدة أونلاين # hd #HD # مشاهدة بدون تحميل # مسلسلات # رمضان 2019 # رمضان # مسلسلات 2019 #أحمد السقا #محمد ممدوح #إنجي المقدم # مي عمر # ولد الغلابة
من عرب 48