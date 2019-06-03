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شاهد مسلسل أبو جبل الحلقة 29
تاريخ النشر: 03/06/2019 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تشهد الحلقات الأولى مقتل أطفال مصطفى شعبان الثلاثة من زوجته التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، ويدخل شعبان في صراعات مع عائلته وإخوته خاصة بعد وفاة أطفاله الثلاثة، - اقرأ المزيد...
مصطفى شعبان-
محمود البزاوي-
حسن حسني-
رشا بن معاوية
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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