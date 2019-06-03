شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 29

دعاء اليوم

دعاء اليوم التاسع و العشرين

أللّهُمَّ غَشِّني فيهِ بالرَّحْمَةِ ، وَ ارْزُقني فيهِ التَّوفيقَ وَ العِصْمَةَ ، وَ طَهِّر قَلبي مِن غياهِبِ التُّهمَةِ ، يارَحيماً بِعبادِهِ المُؤمنينَ