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شاهد مسلسل بركة الحلقة 29
تاريخ النشر: 03/06/2019 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور الأحداث حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة - اقرأ المزيد...
عمرو سعد-
كمال أبو رية-
هالة صدقي-
هنادي مهنى-
رنا رئيس-
عبدالرحمن أبو زهرة
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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