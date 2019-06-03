X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 16:16 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل زلزال الحلقة 29

تاريخ النشر: 03/06/2019 - آخر تحديث: 02:02

ملخص القصة:

وتدور أحداث مسلسل " زلزال" في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت - اقرأ المزيد...

محمد رمضان

-

حلا شيحة

-

ماجد المصري

-

مصطفى منصور

-

محمد الحناوي

-

حنان سليمان

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 28
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 27
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 26
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 25
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 24
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 23
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 22
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 21
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 20
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 19
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 18
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 17
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 16
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 15
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 14
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 13
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 12
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 11
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 10
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 9
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 7
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 8
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 6
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 5
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 3
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 4
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 2
شاهد مسلسل زلزال الحلقة 1
من عرب 48
اليمين المتطرف

اليمين المتطرف "التقليدي" الجديد في أوروبا

قتيلان في هجوم إسرائيلي على مطار T4 بريف حمص

قتيلان في هجوم إسرائيلي على مطار T4 بريف حمص

تخوفات إسرائيلية: حزب الله يخطط لعمليات من مزارع شبعا

تخوفات إسرائيلية: حزب الله يخطط لعمليات من مزارع شبعا

إيران لا تستعجل الحوار مع الولايات المتحدة

إيران لا تستعجل الحوار مع الولايات المتحدة

شاكيد بين رغبة سارة وإرادة نتنياهو

شاكيد بين رغبة سارة وإرادة نتنياهو

تراجُع الإسلاموفوبيا في معقل ليفربول بفضل صلاح

تراجُع الإسلاموفوبيا في معقل ليفربول بفضل صلاح

إكسال: مصرع شابة وإصابة آخر بحادث طرق

إكسال: مصرع شابة وإصابة آخر بحادث طرق

دعوة لمقاطعة القضاء الإسرائيلي:

دعوة لمقاطعة القضاء الإسرائيلي: "أداة قمع تخدم اليمين الفاشي"

سورية: توثيق 394 اعتقالا تعسفيًّا خلال أيّار الماضي

سورية: توثيق 394 اعتقالا تعسفيًّا خلال أيّار الماضي

نيمار يواجه عقوبة السجن حتى 5 سنوات

نيمار يواجه عقوبة السجن حتى 5 سنوات

كريستيانو يسعى لإقناع خاميس للعب بجواره

كريستيانو يسعى لإقناع خاميس للعب بجواره

نتنياهو لم يرغب بتشكيل حكومة: ضربات اقتصادية بسبب إعادة الانتخابات

نتنياهو لم يرغب بتشكيل حكومة: ضربات اقتصادية بسبب إعادة الانتخابات

إصابة طالبين جامعييْن من شفاعمرو بحادث في طريق الجامعة الأميركية

إصابة طالبين جامعييْن من شفاعمرو بحادث في طريق الجامعة الأميركية

ضخ غاز تجريبي من إسرائيل لمصر

ضخ غاز تجريبي من إسرائيل لمصر

واشنطن لموسكو: ندعم الهجمات الإسرائيلية في سورية

واشنطن لموسكو: ندعم الهجمات الإسرائيلية في سورية

تقرير: إسرائيل

تقرير: إسرائيل "مدرسة" في انتهاك القانون الدولي

الزرازير: إدانة حسين رحال بخطف وقتل شقيقته رنين

الزرازير: إدانة حسين رحال بخطف وقتل شقيقته رنين

الرامة: اعتقال عريس وعروسه وشقيقه بشبهة إطلاق النار

الرامة: اعتقال عريس وعروسه وشقيقه بشبهة إطلاق النار