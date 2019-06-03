تبقى 16:17 ساعة للإفطار
شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 29
تاريخ النشر: 03/06/2019 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
وتدور أحداث المسلسل حول "أدهم عبد الجابر" المصارع الطموح والقوي والذى فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، - اقرأ المزيد...
ياسر جلال-
كارولين خليل-
حنان مطاوع-
فتحي عبدالوهاب
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
#مسلسلات رمضان 2019 # جودة عالية # مسلسل لمس أكتاف # لمس أكتاف الحلقة 29 # مشاهدة أونلاين # hd #HD # مشاهدة بدون تحميل # مسلسلات # رمضان 2019 # رمضان # مسلسلات 2019 #ياسر جلال #كارولين خليل #حنان مطاوع #فتحي عبدالوهاب #لمس أكتاف
من عرب 48