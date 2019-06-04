شاهد مسلسل هوجان الحلقة 30

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات - اقرأ المزيد...