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شاهد مسلسل بروكار الحلقة 7
تاريخ النشر: 30/04/2020 - آخر تحديث: 16:29
ملخص القصة:
تدور الأحداث في عام 1942 خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث يحاول يحاول مهندس فرنسي سرقة فكرة صناعة أقشمة البروكار. - اقرأ المزيد...
عبد الهادي الصباغ-
سلمى المصري-
نادين خوري (نادين حمصي)-
مها المصري-
زهير رمضان-
صفوح ميماس
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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