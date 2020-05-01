شاهد مسلسل لعبة النسيان الحلقة 8

دعاء اليوم

دعاء اليوم الثامن

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَ اِطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الأمِلينَ