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شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 9

تاريخ النشر: 02/05/2020 - آخر تحديث: 03:00

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين. - اقرأ المزيد...

ياسمين صبري

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أحمد مجدي

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هبة مجدي

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إدوارد هبة عبدالغني

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سارة الشامي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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