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شاهد مسلسل وكأن شيئا لم يكن الحلقة 9
تاريخ النشر: 02/05/2020 - آخر تحديث: 03:00
ملخص القصة:
تدور الأحداث في إطار اجتماعي درامي بين حقبتين زمنيتين بالتوازي، فترة نهاية التسعينيات والوقت الراهن، حيث السيدة الثرية ليلى التي تمر بظروف صعبة، تجعلها تٌصاب بحالة نفسية صعبة، - اقرأ المزيد...
زهرة عرفات-
هبة الدري-
فهد العبدالمحسن-
نور الشيخ-
خالد الشاعر-
آية الغمري
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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