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شاهد مسلسل النحات الحلقة 13

تاريخ النشر: 06/05/2020 - آخر تحديث: 03:01

ملخص القصة:

يقرر يمان أن ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة - اقرأ المزيد...

باسل خياط

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أمل بوشوشة

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إيلي متري

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جوزيف بو نصار

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ليا أبو شعيا

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دارينا الجندي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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