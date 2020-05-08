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شاهد مسلسل درويشات الحلقة 15

تاريخ النشر: 08/05/2020 - آخر تحديث: 03:01

ملخص القصة:

في إطار تراثي كوميدي، تدور أحداث المسلسل بشكل منفصل متصل حيث مجموعة من الأصدقاء الذين يلتقون مع بعضهم البعض، ويقع لهم العديد من المفارقات الاجتماعية الكوميدية، عندما يقوم - اقرأ المزيد...

عبدالناصر درويش

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أحمد العونان

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ميس قمر (ميس كمر)

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أحمد الفرج

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خالد المظفر

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مبارك المانع

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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