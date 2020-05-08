شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 15

دعاء اليوم

دعاء اليوم الخامس عشر

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ ، وَ اشْرَحْ فيهِ صَدري بِانابَةِ المُخْبِتينَ ، بِأمانِكَ ياأمانَ الخائفينَ