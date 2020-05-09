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شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 16

تاريخ النشر: 09/05/2020 - آخر تحديث: 03:01

ملخص القصة:

يقدم المسلسل مجموعة مختلفة من قصص الريف الفلسطيني، متناولا العديد من القيم الإنسانية والتاريخية التي مر بها الإنسان العربي والأردني على الأخص - اقرأ المزيد...

إياد نصار

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عبير عيسى

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غادة عباسي

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عمر الضمور

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ريناد ثلجي

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هشام هنيدي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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