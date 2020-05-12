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شاهد مسلسل البرنس الحلقة 19
تاريخ النشر: 12/05/2020 - آخر تحديث: 03:01
ملخص القصة:
في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، - اقرأ المزيد...
محمد رمضان-
نور اللبنانية-
أحمد زاهر-
روجينا دياب-
إنعام الجريتلي
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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