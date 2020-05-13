تبقى 10:29 ساعة للإفطار
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 20
تاريخ النشر: 13/05/2020 - آخر تحديث: 03:01
ملخص القصة:
يقدم المسلسل مجموعة مختلفة من قصص الريف الفلسطيني، متناولا العديد من القيم الإنسانية والتاريخية التي مر بها الإنسان العربي والأردني على الأخص - اقرأ المزيد...
إياد نصار-
عبير عيسى-
غادة عباسي-
عمر الضمور-
ريناد ثلجي-
هشام هنيدي
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
#مسلسلات رمضان 2020 جودة عالية # مسلسل الخوابي # الخوابي الحلقة 20 # مشاهدة أونلاين # hd #HD # مشاهدة بدون تحميل # مسلسلات # رمضان 2020 # رمضان # مسلسلات 2020 # إياد نصار # عبير عيسى # غادة عباسي # عمر الضمور # ريناد ثلجي # هشام هنيدي #الخوابي
من عرب 48