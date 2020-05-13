X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 10:28 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 20

تاريخ النشر: 13/05/2020 - آخر تحديث: 03:01

ملخص القصة:

تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول شابين تقع لهم العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تراكم الديون عليهما. - اقرأ المزيد...

علي ربيع

-

مصطفى خاطر

-

محمود الليثي

-

محمد محمود نهال عنبر

-

أمال قطب

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 19
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 18
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 17
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 16
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 15
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 14
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 13
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 12
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 11
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 10
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 9
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 8
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 7
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 6
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 5
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 4
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 3
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 2
شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 1
من عرب 48
استشهاد فتى في مخيم الفوار والاحتلال يواصل حصار يعبد

استشهاد فتى في مخيم الفوار والاحتلال يواصل حصار يعبد

كورونا عالميا: الوفيات تعاود الارتفاع والتحذير من التسرع في تخفيف تدابير الإغلاق

كورونا عالميا: الوفيات تعاود الارتفاع والتحذير من التسرع في تخفيف تدابير الإغلاق

نموذج ولایة كیرالا الهندية في مكافحة كورونا

نموذج ولایة كیرالا الهندية في مكافحة كورونا

رسائل بومبيو لإسرائيل: أميركا غير ملتزمة بجدول زمني إسرائيلي حول الضم

رسائل بومبيو لإسرائيل: أميركا غير ملتزمة بجدول زمني إسرائيلي حول الضم

حالة الطقس: موجة حارة جدا وحرارة ثلاثينية بكافة المناطق

حالة الطقس: موجة حارة جدا وحرارة ثلاثينية بكافة المناطق

غانتس يُقدّم استقالته من رئاسة الكنيست

غانتس يُقدّم استقالته من رئاسة الكنيست

نيويورك: إصابة 52 طفلًا بمتلازمة التهابات ذات صلة بكورونا

نيويورك: إصابة 52 طفلًا بمتلازمة التهابات ذات صلة بكورونا

الاحتلال يُجدد اقتحامه ليَعبَد.. إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات

الاحتلال يُجدد اقتحامه ليَعبَد.. إصابات واعتقال شاب خلال مواجهات

الاحتلال يصدر أمر مصادرة تمهيدا لتنفيذ مشروع المصعد في الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يصدر أمر مصادرة تمهيدا لتنفيذ مشروع المصعد في الحرم الإبراهيمي

برشلونة يضع شرطا تعجيزيا أمام رغبة بايرن

برشلونة يضع شرطا تعجيزيا أمام رغبة بايرن

بوغبا يحمل نبأ سارا لجماهير

بوغبا يحمل نبأ سارا لجماهير "الشياطين الحمر"

طرعان.. حانت ساعة التعقل

طرعان.. حانت ساعة التعقل

كورونا: السعودية ولبنان تفرضان حظر تجوّل وإيران تفتح مساجدها

كورونا: السعودية ولبنان تفرضان حظر تجوّل وإيران تفتح مساجدها

الصحة الإسرائيلية: 260 حالة وفاة و4186 إصابة نشطة

الصحة الإسرائيلية: 260 حالة وفاة و4186 إصابة نشطة

لا مخافة الله ولا حِكمة ولا سُلطة

لا مخافة الله ولا حِكمة ولا سُلطة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس

إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس

إدلشتاين يقبل عرض نتنياهو بتولي وزارة الصحة

إدلشتاين يقبل عرض نتنياهو بتولي وزارة الصحة

المُطالَبة بالإفراج عن الأسير المريض جرجاوي؛

المُطالَبة بالإفراج عن الأسير المريض جرجاوي؛ "معرضٌ لفقدان البصر"