شاهد مسلسل النهاية الحلقة 21

ملخص القصة:

في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه. - اقرأ المزيد...