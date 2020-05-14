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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 21
تاريخ النشر: 14/05/2020 - آخر تحديث: 03:01
ملخص القصة:
تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت. - اقرأ المزيد...
عادل إمام-
دلال عبدالعزيز-
داليا البحيري-
رانيا محمود ياسين-
أحمد فريد-
جميل برسوم
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
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