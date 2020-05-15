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شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 22

تاريخ النشر: 15/05/2020 - آخر تحديث: 03:01

ملخص القصة:

يقدم المسلسل مجموعة مختلفة من قصص الريف الفلسطيني، متناولا العديد من القيم الإنسانية والتاريخية التي مر بها الإنسان العربي والأردني على الأخص - اقرأ المزيد...

إياد نصار

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عبير عيسى

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غادة عباسي

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عمر الضمور

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ريناد ثلجي

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هشام هنيدي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 21
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 20
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 19
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 18
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 17
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 16
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 15
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 14
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 13
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 12
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 11
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 10
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 9
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 8
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 7
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 6
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 5
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 4
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 2
شاهد مسلسل الخوابي الحلقة 1
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