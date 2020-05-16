شاهد مسلسل خيانة عهد الحلقة 23

دعاء اليوم

دعاء اليوم الثالث و العشرين

أللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَ طَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ ، وَ امْتَحِنْ قَلبي فيهِ بِتَقْوى القُلُوبِ ، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين