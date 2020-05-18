شاهد مسلسل البرنس الحلقة 25

ملخص القصة:

في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، - اقرأ المزيد...