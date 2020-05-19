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شاهد مسلسل درويشات الحلقة 26

تاريخ النشر: 19/05/2020 - آخر تحديث: 03:01

ملخص القصة:

في إطار تراثي كوميدي، تدور أحداث المسلسل بشكل منفصل متصل حيث مجموعة من الأصدقاء الذين يلتقون مع بعضهم البعض، ويقع لهم العديد من المفارقات الاجتماعية الكوميدية، عندما يقوم - اقرأ المزيد...

عبدالناصر درويش

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أحمد العونان

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ميس قمر (ميس كمر)

-

أحمد الفرج

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خالد المظفر

-

مبارك المانع

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 25
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 24
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 23
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 22
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 21
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 20
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 19
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 18
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 17
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 16
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 15
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 14
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 13
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 12
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 11
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 10
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 9
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 8
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 7
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 6
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 5
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 4
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 2
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 1
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