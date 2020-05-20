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شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 27
تاريخ النشر: 20/05/2020 - آخر تحديث: 03:01
ملخص القصة:
تدور الأحداث حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين. - اقرأ المزيد...
ياسمين صبري-
أحمد مجدي-
هبة مجدي-
إدوارد هبة عبدالغني-
سارة الشامي
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
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