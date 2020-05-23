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شاهد مسلسل القمر آخر الدنيا الحلقة 30

تاريخ النشر: 23/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي حول عدة عائلات منهم عائلة سفير سابق تتزوج ابنته دون علمه ويغضب منها وتحاول الأم الصلح بينهما وعائلة أخرى تتكون من أم - اقرأ المزيد...

بشرى

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مؤمن نور

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هشام إسماعيل

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أميرة نايف

-

ثراء جبيل

-

هدى الإتربي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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