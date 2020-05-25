X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل النحات الحلقة 32

تاريخ النشر: 25/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

يقرر يمان أن ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة - اقرأ المزيد...

باسل خياط

-

أمل بوشوشة

-

إيلي متري

-

جوزيف بو نصار

-

ليا أبو شعيا

-

دارينا الجندي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل النحات الحلقة 31
شاهد مسلسل النحات الحلقة 30
شاهد مسلسل النحات الحلقة 29
شاهد مسلسل النحات الحلقة 28
شاهد مسلسل النحات الحلقة 27
شاهد مسلسل النحات الحلقة 26
شاهد مسلسل النحات الحلقة 25
شاهد مسلسل النحات الحلقة 24
شاهد مسلسل النحات الحلقة 23
شاهد مسلسل النحات الحلقة 22
شاهد مسلسل النحات الحلقة 21
شاهد مسلسل النحات الحلقة 20
شاهد مسلسل النحات الحلقة 19
شاهد مسلسل النحات الحلقة 18
شاهد مسلسل النحات الحلقة 17
شاهد مسلسل النحات الحلقة 16
شاهد مسلسل النحات الحلقة 15
شاهد مسلسل النحات الحلقة 14
شاهد مسلسل النحات الحلقة 13
شاهد مسلسل النحات الحلقة 12
شاهد مسلسل النحات الحلقة 11
شاهد مسلسل النحات الحلقة 10
شاهد مسلسل النحات الحلقة 9
شاهد مسلسل النحات الحلقة 8
شاهد مسلسل النحات الحلقة 7
شاهد مسلسل النحات الحلقة 6
شاهد مسلسل النحات الحلقة 5
شاهد مسلسل النحات الحلقة 4
شاهد مسلسل النحات الحلقة 3
شاهد مسلسل النحات الحلقة 2
شاهد مسلسل النحات الحلقة 1
من عرب 48
حوار | بحثًا عن

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

البيت الأبيض يسعى لأن تكون قمة السبع

البيت الأبيض يسعى لأن تكون قمة السبع "فعلية" لا افتراضية

قنابل مضيئة بين الجولان المحتل والقنيطرة

قنابل مضيئة بين الجولان المحتل والقنيطرة

حيفا: إيقاف البحث عن شاب فقدت آثاره في البحر

حيفا: إيقاف البحث عن شاب فقدت آثاره في البحر

نتنياهو يمثل للمحاكمة:

نتنياهو يمثل للمحاكمة: "استهدافي شخصي وسياسي"

كنيسة القيامة تتراجع عن فتح أبوابها

كنيسة القيامة تتراجع عن فتح أبوابها

البلاد تتخفّف من كورونا: عودة القطارات قريبا وزيادة سعة الحافلات

البلاد تتخفّف من كورونا: عودة القطارات قريبا وزيادة سعة الحافلات

نقل رجاء الجداوي إلى المشفى إثر إصابتها بكورونا

نقل رجاء الجداوي إلى المشفى إثر إصابتها بكورونا

الحكومة الإسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية "تخفّف" تعقبات الشاباك.. ولا تلغيها

إدارة ليفربول تجهز مفاجأة لكلوب!

إدارة ليفربول تجهز مفاجأة لكلوب!

آرثر يعطي الضوء الأخضر لصفقة برشلونة ويوفنتوس

آرثر يعطي الضوء الأخضر لصفقة برشلونة ويوفنتوس

العلاقات الأكاديمية الإسرائيلية - الصينية تحت مجهر أميركا

العلاقات الأكاديمية الإسرائيلية - الصينية تحت مجهر أميركا

الخيارات الفلسطينية في خضم تصفية القضية

الخيارات الفلسطينية في خضم تصفية القضية

حركة تجارية نشطة في المثلّث بعد ظروف صعبة إثر كورونا

حركة تجارية نشطة في المثلّث بعد ظروف صعبة إثر كورونا

مساعدات تركية إلى الولايات المتحدة.. عبر تل أبيب!

مساعدات تركية إلى الولايات المتحدة.. عبر تل أبيب!

القدس المُحتلّة: الاحتلال يعتدي على مصلّين أرادوا الوصول للأقصى

القدس المُحتلّة: الاحتلال يعتدي على مصلّين أرادوا الوصول للأقصى

"إجراءات حاسمة" لكوريا الشمالية لتعزيز قدرات "الردع النووي"

تقرير مُصوّر | سائقو

تقرير مُصوّر | سائقو "كافيم" العرب بين مطرقة العنصرية وسندان كورونا