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شاهد مسلسل بروكار الحلقة 32

تاريخ النشر: 25/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور الأحداث في عام 1942 خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث يحاول يحاول مهندس فرنسي سرقة فكرة صناعة أقشمة البروكار. - اقرأ المزيد...

عبد الهادي الصباغ

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سلمى المصري

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نادين خوري (نادين حمصي)

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مها المصري

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زهير رمضان

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صفوح ميماس

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 31
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 30
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 29
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 28
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 27
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 26
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 25
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 24
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 23
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 22
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 21
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 20
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 19
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 18
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 17
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 16
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 15
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 14
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 13
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 12
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 11
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 10
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 9
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 8
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 7
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 6
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 5
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 4
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 2
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 1
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