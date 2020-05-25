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شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 32

تاريخ النشر: 25/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

ينتقل كلا من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي - اقرأ المزيد...

أحمد فهمي

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أكرم حسني

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بيومي فؤاد

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دينا محسن (ويزو)

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لطفي لبيب

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محمد جمعة

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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