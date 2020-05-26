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شاهد مسلسل النحات الحلقة 33

تاريخ النشر: 26/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

يقرر يمان أن ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة - اقرأ المزيد...

باسل خياط

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أمل بوشوشة

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إيلي متري

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جوزيف بو نصار

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ليا أبو شعيا

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دارينا الجندي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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