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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 34

تاريخ النشر: 27/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت. - اقرأ المزيد...

عادل إمام

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دلال عبدالعزيز

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داليا البحيري

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رانيا محمود ياسين

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أحمد فريد

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جميل برسوم

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 33
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 32
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 31
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 30
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 29
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 28
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 27
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 26
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 25
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 24
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 23
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 22
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 21
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 20
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 19
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 18
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 17
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 16
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 15
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 14
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 13
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 12
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 11
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 10
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 9
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 8
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 7
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 6
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 5
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 4
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 3
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 2
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