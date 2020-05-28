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شاهد مسلسل البرنس الحلقة 35

تاريخ النشر: 28/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، - اقرأ المزيد...

محمد رمضان

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نور اللبنانية

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أحمد زاهر

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روجينا دياب

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إنعام الجريتلي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
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شاهد مسلسل البرنس الحلقة 31
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 30
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 29
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شاهد مسلسل البرنس الحلقة 24
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 23
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 22
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 21
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 20
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 19
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 18
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 17
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 16
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شاهد مسلسل البرنس الحلقة 14
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 13
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 12
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 11
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 10
شاهد مسلسل البرنس الحلقة 9
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