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شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 36

تاريخ النشر: 29/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

يرصد المسلسل في إطار اجتماعي العديد من القضايا الاجتماعية الشائكة، التي تحدث داخل البيت الكويتي والخليجي بصفة عامة، وذلك من خلال قصة امرأة متسلطة، تفرض شخصيتها بجبروت - اقرأ المزيد...

إلهام الفضالة

-

مرام البلوشي

-

محمود بوشهري

-

طيف

-

ناصر عباس

-

عبدالله الطليحي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
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شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 19
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 18
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 17
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 16
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 15
شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 14
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شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 8
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