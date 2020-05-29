X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 36

تاريخ النشر: 29/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

ينتقل كلا من تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي - اقرأ المزيد...

أحمد فهمي

-

أكرم حسني

-

بيومي فؤاد

-

دينا محسن (ويزو)

-

لطفي لبيب

-

محمد جمعة

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 35
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 34
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 33
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 32
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 31
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 30
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 29
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 28
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 27
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 26
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 25
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 24
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 23
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 22
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 21
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 20
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 19
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 18
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 17
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 16
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 15
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 14
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 13
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 12
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 11
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 10
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 9
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 8
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 7
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 6
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 5
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 4
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 3
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 2
شاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 1
من عرب 48
الإلكترونات قد تكون واعية

الإلكترونات قد تكون واعية

ترامب: لا حماية قضائية لـ

ترامب: لا حماية قضائية لـ"تويتر"... ولا انصراف شخصيا عنه!

ارتفاع حاد بعدد مصابي كورونا في البلاد خلال 48 ساعة

ارتفاع حاد بعدد مصابي كورونا في البلاد خلال 48 ساعة

أوحانا: كل من

أوحانا: كل من "يهاجم شرطيًا" سيقتل

أيمن صفية: تشييع حاشد بالمحبّين.. والدّموع

أيمن صفية: تشييع حاشد بالمحبّين.. والدّموع

وثائق 1948: إسرائيل أقامت غيتوات للعرب في المدن الساحلية

وثائق 1948: إسرائيل أقامت غيتوات للعرب في المدن الساحلية

الأردن يؤكد لبريطانيا وأميركا رفض الضمّ

الأردن يؤكد لبريطانيا وأميركا رفض الضمّ

طبريا: العثور على شاب من عين ماهل سالما بعد غرقه

طبريا: العثور على شاب من عين ماهل سالما بعد غرقه

خربة الوطن: اجتماع حاشد لبحث سبل مواجهة مخططات مصادرة الأراضي

خربة الوطن: اجتماع حاشد لبحث سبل مواجهة مخططات مصادرة الأراضي

الدوري الإنجليزي بستأنف مبارياته في 17 حزيران القادم

الدوري الإنجليزي بستأنف مبارياته في 17 حزيران القادم

إصابة مهاجم أتليتيكو مدريد أنخيل كوريا في التدريبات

إصابة مهاجم أتليتيكو مدريد أنخيل كوريا في التدريبات

أيمن صفيّة... سبح في الهواء لخفّته

أيمن صفيّة... سبح في الهواء لخفّته

"جيش الاحتلال لم يُبلغ بأي خطط أو جدول زمني للتعامل مع الضم"

"الغيتو العربي" وما تخفيه الوثائق

الطيرة: اعتداء على إمام مسجد

الطيرة: اعتداء على إمام مسجد "بسبب كورونا".. واعتقال 4 مشتبهين

إشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل

إشتية يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل

تخفيف القيود على عمل المؤسسات الأكاديمية بدءًا من الأحد

تخفيف القيود على عمل المؤسسات الأكاديمية بدءًا من الأحد

نتنياهو: إذا قبل الفلسطينيون الشروط سيقام كيان يصفه ترامب بدولة

نتنياهو: إذا قبل الفلسطينيون الشروط سيقام كيان يصفه ترامب بدولة