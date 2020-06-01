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شاهد مسلسل درويشات الحلقة 39

تاريخ النشر: 01/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

في إطار تراثي كوميدي، تدور أحداث المسلسل بشكل منفصل متصل حيث مجموعة من الأصدقاء الذين يلتقون مع بعضهم البعض، ويقع لهم العديد من المفارقات الاجتماعية الكوميدية، عندما يقوم - اقرأ المزيد...

عبدالناصر درويش

-

أحمد العونان

-

ميس قمر (ميس كمر)

-

أحمد الفرج

-

خالد المظفر

-

مبارك المانع

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
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