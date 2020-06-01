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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 39

تاريخ النشر: 01/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت. - اقرأ المزيد...

عادل إمام

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دلال عبدالعزيز

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داليا البحيري

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رانيا محمود ياسين

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أحمد فريد

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جميل برسوم

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 31
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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 27
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 26
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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 22
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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 18
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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 16
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 15
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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 12
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 11
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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 9
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 8
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 7
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