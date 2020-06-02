X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 40

تاريخ النشر: 02/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي. - اقرأ المزيد...

ياسر جلال

-

أحمد صلاح حسني

-

مي عمر

-

نجلاء بدر

-

أحمد خليل

-

رياض الخولي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 39
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 38
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 37
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 36
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 35
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 34
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 33
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 32
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 31
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 30
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 29
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 28
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 27
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 26
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 25
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 24
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 23
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 22
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 21
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 20
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 19
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 18
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 17
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 16
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 15
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 14
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 13
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 12
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 11
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 10
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 9
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 8
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 7
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 6
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 5
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 4
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 3
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 2
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 1
من عرب 48
الاحتلال يهدد بمنع تحرك الأجهزة الأمنية الفلسطينية داخل الضفة

الاحتلال يهدد بمنع تحرك الأجهزة الأمنية الفلسطينية داخل الضفة

نتنياهو قد يخضع للعزل مجددا: إصابة موظف في مكتبه بكورونا

نتنياهو قد يخضع للعزل مجددا: إصابة موظف في مكتبه بكورونا

التشريح يؤكد: جورج فلويد توفي مقتولا خنقًا

التشريح يؤكد: جورج فلويد توفي مقتولا خنقًا

بير هداج: مواجهات بين الشرطة والأهالي خلال توزيع أوامر هدم

بير هداج: مواجهات بين الشرطة والأهالي خلال توزيع أوامر هدم

"السلطة على استعداد لعقد لقاء مع إسرائيل في موسكو"

الصحة الإسرائيلية: 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 حالة شفاء

الصحة الإسرائيلية: 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 حالة شفاء

العفو الدولية: القضاء الإسرائيلي

العفو الدولية: القضاء الإسرائيلي "صفعة قاسية على وجه العدالة وحقوق الإنسان"

"سينما الانشراح" تطلق موسمها الثاني

اليمن: نفاد الأسرّة الطبيّة لاستقبال مرضى كورونا

اليمن: نفاد الأسرّة الطبيّة لاستقبال مرضى كورونا

الفرق العربية تهدر النقاط في استئناف موسمها بالممتازة

الفرق العربية تهدر النقاط في استئناف موسمها بالممتازة

ميسي يحسم الجدل حول تجديد عقده

ميسي يحسم الجدل حول تجديد عقده

كورونا... وداعا يا حكومة، أهلًا يا مافيا

كورونا... وداعا يا حكومة، أهلًا يا مافيا

تقرير: الأردن لا يستبعد وقف التنسيق العسكري وأمن الحدود مع إسرائيل

تقرير: الأردن لا يستبعد وقف التنسيق العسكري وأمن الحدود مع إسرائيل

تواصل الاحتجاجات ضد جرائم أجهزة الأمن الإسرائيلية والإعدامات الميدانية

تواصل الاحتجاجات ضد جرائم أجهزة الأمن الإسرائيلية والإعدامات الميدانية

غانتس يوعز لكوخافي بتسريع استعدادات الجيش تحضيرًا للضم

غانتس يوعز لكوخافي بتسريع استعدادات الجيش تحضيرًا للضم

إيران تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليوميّة بكورونا منذ شهرين

إيران تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليوميّة بكورونا منذ شهرين

مع انتشار كورونا ببعض المدارس: هل سيعود الطلاب للتعليم عن بعد؟

مع انتشار كورونا ببعض المدارس: هل سيعود الطلاب للتعليم عن بعد؟

احتجاجات أميركا: قتلى وجرحى والمظاهرات تحاصر البيت الأبيض

احتجاجات أميركا: قتلى وجرحى والمظاهرات تحاصر البيت الأبيض