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شاهد مسلسل بروكار الحلقة 40

تاريخ النشر: 02/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور الأحداث في عام 1942 خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث يحاول يحاول مهندس فرنسي سرقة فكرة صناعة أقشمة البروكار. - اقرأ المزيد...

عبد الهادي الصباغ

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سلمى المصري

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نادين خوري (نادين حمصي)

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مها المصري

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زهير رمضان

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صفوح ميماس

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 39
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 38
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 37
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 36
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 35
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 34
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شاهد مسلسل بروكار الحلقة 30
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 29
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 28
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 27
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 26
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 25
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 24
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 23
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 22
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 21
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 20
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 19
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 18
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 17
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 16
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 15
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 14
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 13
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 12
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 11
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 10
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 9
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 8
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 7
شاهد مسلسل بروكار الحلقة 6
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شاهد مسلسل بروكار الحلقة 4
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