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شاهد مسلسل خاشع ناشع الحلقة 40

تاريخ النشر: 02/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

من خلال دراما تراثية كوميدية تدور أحداث المسلسل حول فترة الستينات وكيف حدثت النقلة الحضارية، وبداية التطور في العديد من المجالات. - اقرأ المزيد...

عبدالله زيد

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جمعة علي

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عذاري السويدي

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سلوى بخيت

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هدى الغانم

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نورة علي

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سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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