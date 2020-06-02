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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 40

تاريخ النشر: 02/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت. - اقرأ المزيد...

عادل إمام

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دلال عبدالعزيز

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داليا البحيري

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رانيا محمود ياسين

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أحمد فريد

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جميل برسوم

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 38
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 37
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 36
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 35
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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 32
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 31
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 30
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 29
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 28
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 27
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 26
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 25
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 24
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 23
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 22
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 21
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 20
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 19
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 18
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 17
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 16
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 15
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 14
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 13
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 12
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 11
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 10
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 9
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 8
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 7
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 6
شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 5
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