X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل النحات الحلقة 41

تاريخ النشر: 03/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

يقرر يمان أن ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة - اقرأ المزيد...

باسل خياط

-

أمل بوشوشة

-

إيلي متري

-

جوزيف بو نصار

-

ليا أبو شعيا

-

دارينا الجندي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل النحات الحلقة 40
شاهد مسلسل النحات الحلقة 39
شاهد مسلسل النحات الحلقة 38
شاهد مسلسل النحات الحلقة 37
شاهد مسلسل النحات الحلقة 36
شاهد مسلسل النحات الحلقة 35
شاهد مسلسل النحات الحلقة 34
شاهد مسلسل النحات الحلقة 33
شاهد مسلسل النحات الحلقة 32
شاهد مسلسل النحات الحلقة 31
شاهد مسلسل النحات الحلقة 30
شاهد مسلسل النحات الحلقة 29
شاهد مسلسل النحات الحلقة 28
شاهد مسلسل النحات الحلقة 27
شاهد مسلسل النحات الحلقة 26
شاهد مسلسل النحات الحلقة 25
شاهد مسلسل النحات الحلقة 24
شاهد مسلسل النحات الحلقة 23
شاهد مسلسل النحات الحلقة 22
شاهد مسلسل النحات الحلقة 21
شاهد مسلسل النحات الحلقة 20
شاهد مسلسل النحات الحلقة 19
شاهد مسلسل النحات الحلقة 18
شاهد مسلسل النحات الحلقة 17
شاهد مسلسل النحات الحلقة 16
شاهد مسلسل النحات الحلقة 15
شاهد مسلسل النحات الحلقة 14
شاهد مسلسل النحات الحلقة 13
شاهد مسلسل النحات الحلقة 12
شاهد مسلسل النحات الحلقة 11
شاهد مسلسل النحات الحلقة 10
شاهد مسلسل النحات الحلقة 9
شاهد مسلسل النحات الحلقة 8
شاهد مسلسل النحات الحلقة 7
شاهد مسلسل النحات الحلقة 6
شاهد مسلسل النحات الحلقة 5
شاهد مسلسل النحات الحلقة 4
شاهد مسلسل النحات الحلقة 3
شاهد مسلسل النحات الحلقة 2
شاهد مسلسل النحات الحلقة 1
من عرب 48
نتنياهو يتعجل الضم.. وضبابية تكتنف المخطط

نتنياهو يتعجل الضم.. وضبابية تكتنف المخطط

عائلة عبد الغني من أم الفحم.. عودة للمربع الأول بتآمر أيادٍ محليّة

عائلة عبد الغني من أم الفحم.. عودة للمربع الأول بتآمر أيادٍ محليّة

بعد ساعات من الهدوء في أميركا: المتظاهرون مستمرون والشرطة تقمع

بعد ساعات من الهدوء في أميركا: المتظاهرون مستمرون والشرطة تقمع

تقرير إسرائيلي: الاحتلال يتراجع عن الاقتطاع من أموال المقاصة

تقرير إسرائيلي: الاحتلال يتراجع عن الاقتطاع من أموال المقاصة

جهات مختصة توصي باستمرار عمل المؤسسات التعليمية في البلدات العربية

جهات مختصة توصي باستمرار عمل المؤسسات التعليمية في البلدات العربية

استمرار الاحتجاجات ضد الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

استمرار الاحتجاجات ضد الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

أطروحة الدولة الديمقراطية الواحدة: الفرضيات والممارسة

أطروحة الدولة الديمقراطية الواحدة: الفرضيات والممارسة

يافا: مصرع الشاب إبراهيم غانم في حادث سير

يافا: مصرع الشاب إبراهيم غانم في حادث سير

الناصرة: إلغاء مخطط سلطوي في منطقة رؤوس الجبال

الناصرة: إلغاء مخطط سلطوي في منطقة رؤوس الجبال

غوارديولا يخطط لتغيير مساره التدريبي!

غوارديولا يخطط لتغيير مساره التدريبي!

يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية على تشيلسي

يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية على تشيلسي

"قانون القومية"... لمنع لم الشمل

جنود لبنانيون يعترضون دبابتين للجيش الإسرائيلي اجتازتا الحدود

جنود لبنانيون يعترضون دبابتين للجيش الإسرائيلي اجتازتا الحدود

"قانون منع لم الشمل يعتبر كل الفلسطينيين خطرا أمنيا على إسرائيل"

كورونا في البلاد: تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بداية أيار

كورونا في البلاد: تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بداية أيار

والدة الشهيد يونس تدعو لتصعيد الاحتجاجات ضد جرائم الاحتلال

والدة الشهيد يونس تدعو لتصعيد الاحتجاجات ضد جرائم الاحتلال

المتابعة تدعو لتظاهرة احتجاجية على هدم المنازل قبالة مكتب رئيس الحكومة

المتابعة تدعو لتظاهرة احتجاجية على هدم المنازل قبالة مكتب رئيس الحكومة

الولايات المتحدة تلوّح بفرض عقوبات على الجنائية الدولية

الولايات المتحدة تلوّح بفرض عقوبات على الجنائية الدولية