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شاهد مسلسل درويشات الحلقة 41

تاريخ النشر: 03/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

في إطار تراثي كوميدي، تدور أحداث المسلسل بشكل منفصل متصل حيث مجموعة من الأصدقاء الذين يلتقون مع بعضهم البعض، ويقع لهم العديد من المفارقات الاجتماعية الكوميدية، عندما يقوم - اقرأ المزيد...

عبدالناصر درويش

-

أحمد العونان

-

ميس قمر (ميس كمر)

-

أحمد الفرج

-

خالد المظفر

-

مبارك المانع

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
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شاهد مسلسل درويشات الحلقة 38
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 37
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شاهد مسلسل درويشات الحلقة 32
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شاهد مسلسل درويشات الحلقة 27
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 26
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 25
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 24
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شاهد مسلسل درويشات الحلقة 22
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 21
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 20
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شاهد مسلسل درويشات الحلقة 18
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 17
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 16
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 15
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 14
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 13
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شاهد مسلسل درويشات الحلقة 11
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 10
شاهد مسلسل درويشات الحلقة 9
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