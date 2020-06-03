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شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 41

تاريخ النشر: 03/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين. - اقرأ المزيد...

ياسمين صبري

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أحمد مجدي

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هبة مجدي

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إدوارد هبة عبدالغني

-

سارة الشامي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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