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شاهد مسلسل البرنس الحلقة 42

تاريخ النشر: 04/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، - اقرأ المزيد...

محمد رمضان

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نور اللبنانية

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أحمد زاهر

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روجينا دياب

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إنعام الجريتلي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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