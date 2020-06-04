X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 42

تاريخ النشر: 04/06/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية وتفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين. - اقرأ المزيد...

ياسمين صبري

-

أحمد مجدي

-

هبة مجدي

-

إدوارد هبة عبدالغني

-

سارة الشامي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 41
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 40
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 39
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 38
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 37
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 36
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 35
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 34
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 33
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 32
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 31
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 30
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 29
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 28
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 27
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 26
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 25
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 24
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 23
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 22
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 21
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 20
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 19
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 18
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 17
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 16
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 15
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 14
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 13
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 12
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 11
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 10
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 9
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 8
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 7
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 6
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 5
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 4
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 3
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 2
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 1
من عرب 48
في فضائل الشغب.. الحالة الأميركية نموذجًا

في فضائل الشغب.. الحالة الأميركية نموذجًا

التماس للعليا الإسرائيلية للمطالبة بتفكيك مقاطع من جدار الفصل

التماس للعليا الإسرائيلية للمطالبة بتفكيك مقاطع من جدار الفصل

السلطة تنفي استلام أموال المقاصة

السلطة تنفي استلام أموال المقاصة "عملا بقرارات القيادة"

النائب سامي أبو شحادة يعلن إصابته بفيروس كورونا

النائب سامي أبو شحادة يعلن إصابته بفيروس كورونا

أجهزة الأمن الإسرائيلية تطالب بالاستعداد للضم دون الاطلاع على المخطط

أجهزة الأمن الإسرائيلية تطالب بالاستعداد للضم دون الاطلاع على المخطط

اعتقال فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن شمال رام الله

اعتقال فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن شمال رام الله

شقيب السلام: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

شقيب السلام: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

"إدانة الضباط المتورطين بقتل فلويد ستكون صعبة"

العرس في أميركا والعالم يرقص

العرس في أميركا والعالم يرقص

سان جيرمان يعقّد عودة نيمار إلى برشلونة!

سان جيرمان يعقّد عودة نيمار إلى برشلونة!

تطور جديد بشأن مشاركة مان سيتي بدوري الأبطال

تطور جديد بشأن مشاركة مان سيتي بدوري الأبطال

الأمن الإسرائيلي يناقش

الأمن الإسرائيلي يناقش "السيناريو المتطرف": قطع العلاقات مع الأردن والفلسطينيين

مسؤول أميركي: لا تجميد للاستيطان بموجب

مسؤول أميركي: لا تجميد للاستيطان بموجب "صفقة القرن"

إسبر يرفض مقترح ترامب لاستخدام القوة: العنصرية

إسبر يرفض مقترح ترامب لاستخدام القوة: العنصرية "حقيقة في أميركا"

الصحة الإسرائيلية: حالة وفاة و47 إصابة جديدة و14 متعافيا من كورونا

الصحة الإسرائيلية: حالة وفاة و47 إصابة جديدة و14 متعافيا من كورونا

حصار قطر .. سياقات استمرار الأزمة وآفاق حلّها

حصار قطر .. سياقات استمرار الأزمة وآفاق حلّها

الاحتجاجات الأميركيّة لم تتوقف والشرطة تصعّد المواجهة

الاحتجاجات الأميركيّة لم تتوقف والشرطة تصعّد المواجهة

نحف: النضال الشعبي والقضائي يفشل أمر هدم منزل

نحف: النضال الشعبي والقضائي يفشل أمر هدم منزل