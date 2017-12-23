برشلونة يلقن ريال مدريد بثلاثية في عقر داره

عمق برشلونة، من جراح ريال مدريد المحلية، بفوزه بالكلاسيكو، على أرضية ملعب "سنتياغو برنابيو"، في الجولة السابعة عشرة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لويس سواريز وليونيل ميسي وأليكس فيدال.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 45 نقطة ليبتعد عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد بفارق 9 نقاط، وعن ريال مدريد بـ14 نقطة كاملة.

بدأ ريال مدريد بالضغط المتقدم في مناطق برشلونة، وتم إلغاء هدف على كريستيانو رونالدو بعد 3 دقائق فقط، كما أخطأ النجم البرتغالي أحد الكرات التي لُعبت له داخل منطقة الجزاء ففشل في تسديد الكرة وأضاع فرصة هدف أول بعد 11 دقيقة فقط من البداية.

وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء على البلجيكي توماس فيرمايلين في الدقيقة 18 بعد إعاقته للوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، في محاولته لقيادة أحد الهجمات المرتدة السريعة.

وسنحت أول فرصة لبرشلونة، عند الدقيقة 29، بعد كرة أرسلها ليونيل ميسي لباولينيو المندفع داخل منطقة الجزاء، ولكن كيلور نافاس أبعد تسديدة البرازيلي بنجاح بقبضته اليمنى إلى ضربة ركنية. و رد الريال بهجمة من الجهة اليسرى وصلت لكريستيانو رونالدو، الذي سدد الكرة بيسراه وحولها تير شتيغن بقدمه للركنية.

ومرة أخرى هدد باولينيو مرمى الريال، بعد عرضية متقنة من ميسي من الجانب الأيسر للبرازيلي الذي حول الكرة برأسه على القائم الأيمن لكن نافاس كان حاضرًا وأخرجها بعيدًا مرة أخرى. وعند نهاية الشوط الأول حرم القائم الأيسر كريم بنزيمة من وضع ريال مدريد في المقدمة بعد رأسية رائعة وجهها باتجاه الزاوية البعيدة لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.

وعند بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 54 نجح برشلونة من التقدم في النتيجة عن طريق لويس سواريز، بعد كرة أرسلها سيرجي روبيرتو للنجم الأوروغوياني وراء الدفاع باتجاه يسار منطقة الجزاء حيث يتواجد النجم الأوروغوياني، ونجح سواريز في التغلب على نافاس هذه المرة.

وتعقدت وضعية ريال مدريد عند الدقيقة 64 بعد أن حصل برشلونة على ركلة جزاء بعد تعمد كارفاخال لمس وإعاقة الكرة بيده وهي في طريقها للمرمى بعد رأسية من باولينيو، ليتم طرد الظهير الإسباني الدولي، ونجح ميسي من خلال ركلة الجزاء في تسجيل الهدف الثاني للنادي الكاتالوني.

ودخل غاريث بيل وماركو آسينسيو في تشكيلة ريال مدريد، وهدد بيل مرمى برشلونة عند الدقيقة 77 بعد عرضية لُعبت له داخل منطقة الجزاء وسددها من اللحظة الأولى لكن الحارس الألماني تير شتيغن تألق وتصدى لها على مرتين، وكذلك فعل مع تسديدة أخرى يسارية من راموس بعدها بدقيقة.

وحاول ريال مدريد في الدقائق الأخيرة أن يُقلص النتيجة على الأقل، وسدد راموس كرة أكثر خطوة على حدود الست ياردات لكنها اصطدمت بجسد تير شتيغن وذهبت بعيدًا، وأضاف أليكس فيدال الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعد استغلاله لخطأ الحارس نافاس لتنتهي المناسبة السعيدة لبرشلونة في مدريد بالفوز بهذه النتيجة الكبيرة.